«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира

Немецкая «Бавария» взяла верх над мексиканским «УАНЛ Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.

Reuters

Встреча прошла в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Бенжамен Павар на 59-й минуте. В составе «Тигрес» весь матч провёл экс-полузащитник московского «Спартака» Рафаэль Кариока. Таким образом, «Бавария» стала двукратным обладателем трофея. Также мюнхенцы дважды выигрывали Межконтинентальный кубок. Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Жером Боатенг покинул расположение клуба в Катаре из-за смерти своей бывшей девушки.