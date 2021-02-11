«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира

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Немецкая «Бавария» взяла верх над мексиканским «УАНЛ Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира
  • Reuters

Встреча прошла в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Бенжамен Павар на 59-й минуте.

В составе «Тигрес» весь матч провёл экс-полузащитник московского «Спартака» Рафаэль Кариока.

Таким образом, «Бавария» стала двукратным обладателем трофея. Также мюнхенцы дважды выигрывали Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Жером Боатенг покинул расположение клуба в Катаре из-за смерти своей бывшей девушки.

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