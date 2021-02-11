«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира
- Reuters
Встреча прошла в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Бенжамен Павар на 59-й минуте.
В составе «Тигрес» весь матч провёл экс-полузащитник московского «Спартака» Рафаэль Кариока.
Таким образом, «Бавария» стала двукратным обладателем трофея. Также мюнхенцы дважды выигрывали Межконтинентальный кубок.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Жером Боатенг покинул расположение клуба в Катаре из-за смерти своей бывшей девушки.