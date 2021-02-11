Боатенг покинул расположение «Баварии» в Катаре из-за смерти бывшей девушки
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По информации Sport Bild, защитник покинул Катар из-за смерти своей бывшей девушки, 25-летней модели Касии Ленхардт.
Тело Ленхардт было обнаружено в её квартире в Берлине.
4 февраля стало известно, что Боатенг решил расстаться с 25-летней моделью после 15 месяцев отношений.
В нынешнем сезоне Джером Боатенг провёл за «Баварию» 23 матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Боатенгом.