Боатенг покинул расположение «Баварии» в Катаре из-за смерти бывшей девушки

Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг вернулся в Германию из расположения мюнхенского клуба на клубном чемпионате мира в Катаре.

По информации Sport Bild, защитник покинул Катар из-за смерти своей бывшей девушки, 25-летней модели Касии Ленхардт.

Тело Ленхардт было обнаружено в её квартире в Берлине.

4 февраля стало известно, что Боатенг решил расстаться с 25-летней моделью после 15 месяцев отношений.

В нынешнем сезоне Джером Боатенг провёл за «Баварию» 23 матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Боатенгом.