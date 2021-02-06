СМИ: «Челси» интересуется футболистом «Баварии» Боатенгом

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Лондонский футбольный клуб «Челси» может приобрести защитника мюнхенской «Баварии» Джерома Боатенга.
СМИ: «Челси» интересуется футболистом «Баварии» Боатенгом
  • Reuters

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter-аккаунте, трансфер произойдёт в том случае, если «Челси» не удастся подписать защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, а также партнёров Боатенга по «Баварии» Никласа Зюле или Давида Алабу.

Отмечается, что новый главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел приобрести Боатенга, когда ещё работал в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Боатенг провёл за «Баварию» 17 матчей в чемпионате Германии, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии.

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