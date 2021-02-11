Вылет «Тоттенхэма», победы команд Головина и Миранчука, чудо-дриблинг Кунде: главные события европейских кубков

Победа над «Наполи» вывела «Аталанту», за которую играет российский хавбек Алексей Миранчук, в финал Кубка Италии. Триумф «Манчестер Сити» в поединке с «Суонси» принёс 200-ю победу Пепу Гвардиоле у руля «горожан». «Тоттенхэм» хоть и отыгрался с 1:3, но в дополнительное время всё же выбыл из турнира под давлением «Эвертона». А дриблинг защитника Жюля Кунде, обыгравшего полсостава «Барселоны», позволил «Севилье» одолеть каталонцев в первом матче полуфинала Кубка Испании. О главных событиях в европейских кубках — в материале RT.

«Аталанта» разгромила Гаттузо

После ничьей в первом полуфинальном матче Кубка Италии (0:0) во второй игре «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, со стартовых минут принялась прессинговать «Наполи». Такая тактика доказала эффективность уже к 16-й минуте, когда гол Дувана Сапаты и его передача на Маттео Пессину практически сняли все вопросы о победителе в паре.

1+1 - Duván #Zapata has both scored and provided assist in two matches with Atalanta in 2021 (v Sassuolo in Serie A and tonight), as many as in the entire 2020. Predator.#AtalantaNapoli#CoppaItaliapic.twitter.com/IS8xZR5QFn — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 10, 2021

Осознавая это, «Аталанта» чуть сбавила обороты, позволив неаполитанцам после перерыва отыграть один мяч. Но на общий характер противостояния гол не повлиял, что и подтвердил в концовке матча Пессина, оформивший дубль после ещё одной передачи Сапаты.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук за матчем наблюдал со скамейки запасных, на поле он так и не вышел. Тем не менее вместе с бергамасками он завоевал право 19 мая поспорить за трофей с «Ювентусом».

Отметим, что неудача поставила под угрозу дальнейшую работу Дженнаро Гаттузо. Главному тренеру «Наполи» руководство отвело два матча на сохранение должности — в противном случае экс-полузащитника сборной Италии заменит Рафа Бенитес. Кубковый поединок Рино проиграл, далее — сражение в Серии А с «Юве», чемпионом Италии.

Кюнде затмил Месси

В Испании «Севилья» всухую обыграла «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка короля.

Французский защитник Жюль Кунде на самом деле выключил из игры капитана каталонцев Лионеля Месси, повторив то, что уже дважды делал в ходе предыдущих встреч на поле с грандом. Суперзвезда из Аргентины не смог отличиться (при семи ударах), а коллектив Рональда Кумана в тех поединках остался без побед.

Однако Кунде стал самым обсуждаемым игроком матча ещё и потому, что забил гол, которому позавидует любой форвард топ-класса. Пробежав полполя, защитник обыграл нескольких оппонентов и отправил мяч в ворота Марка-Андре Тер Штегена эффектным ударом.

Jules Kounde goal against Barcelona. Bad defending from Busquets and Umtiti. pic.twitter.com/jtR4WCSUzm — Lloyd Dsouza (@Lloyd_Dsouza03) February 10, 2021

В концовке матча «Барса» пропустила ещё один гол после удара своего бывшего игрока Ивана Ракитича. Кроме того, арбитр Антонио Матеу Лаос отказался прибегать к помощи VAR в эпизоде с назначением штрафного в пользу каталонцев, где Сусо не по правилам остановил Жорди Альбу. Хотя, судя по повтору эпизода, контакт всё-таки произошёл внутри штрафной площади, что давало блауграна право на пенальти.

Теперь на «Камп Ноу» Лионелю Месси и его товарищам требуется отыграть два мяча, что невероятно сложно против такой дисциплинированной и мотивированной команды, как «Севилья».

Гвардиола превратился в легенду

Успех «Манчестер Сити» в поединке против «Суонси» из второго дивизиона читался наперёд — слишком уж велика разница в классе исполнителей. Вызывал вопрос лишь счёт. При этом в случае победы вице-чемпион Англии устанавливал новый рекорд для команд АПЛ — пятнадцать побед подряд во всех соревнованиях.

WWWWWWWWWWWWWWW



Goals: 40

Conceded: 5

Clean sheets: 10



Pep Guardiola's Man City have made history. 📜 pic.twitter.com/wqUjwoUOGp — Squawka Football (@Squawka) February 10, 2021

Прежде лучшими в номинации считались «Престон» (с 1892 года) и «Арсенал» (с 1987-го), которые с разницей почти в век оформляли серии из 14 побед, казавшиеся недосягаемыми. Однако коллектив Пепа Гвардиолы, одолев валлийцев со счётом 3:1, открыл новую страницу футбольной истории.

Знаковая индивидуальная веха тоже покорилась испанцу: Гвардиола одержал 200-ю победу у руля команды, даже несмотря на то, что выставил против «Суонси» полурезервный состав. Однако сплав опыта и молодости получился настолько прочным, что вдохновился даже Кайл Уокер.

Man City take the lead as Kyle Walker's cross bobbles all the way in 😳 #FACuppic.twitter.com/NR6q888xG5 — Goal (@goal) February 10, 2021

Крайний защитник не отличался в Кубке футбольной ассоциации больше десяти лет — с тех пор, как защищал цвета «Астон Виллы». Однако валлийцам забил. И лишь после матча признался, что траектория мяча, пущенного в сетку, — чистейшая случайность. Хоть и заслуженная, поскольку перевес «Сити» не вызывал сомнений.

А вот «Эвертону» не хватило даже двух голов задела, чтобы в основное время выбить из турнира «Тоттенхэм». Произошедшее на «Гудисон Парке» с 36-й по 43-ю минуты наверняка повергло бы в ступор большую часть коллективов АПЛ, но только не команду Жозе Моуринью. Гости словно не заметили трёх мячей в сетке Уго Льориса и продолжили играть в прямолинейный футбол. Это принесло успех в дебюте, когда отличился Дэвинсон Санчес. На это же надеялись «шпоры» и после перерыва, памятуя, что Гарри Кейну с Сон Хын Мином достаточно лишь нескольких сантиметров свободного пространства, чтобы создать голевой момент. Расчёт оправдался: после повторного успеха Санчеса именно связка лондонских форвардов принесла гостям ничью и перевела матч в овертайм.

4/4 - In what is the 981st match of his managerial career, this is the first time a José Mourinho side has both scored and conceded at least four goals in a single game. Hijinks. pic.twitter.com/95xhi3OTRF — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2021

Здесь бы истории о грандиозном камбэке и получить счастливое завершение, но в голливудскую развязку вмешался Гилфи Сигурдссон. В основное время он отличился двумя передачами и голом в ворота бывших одноклубников. В дополнительное же его точный пас на Бернарда подвёл черту в противостоянии топов АПЛ. Матч стал самым результативным в кубке Англии за шесть десятков лет (если говорить о встречах команд элитного дивизиона), а клуб под руководством Моуринью лишь третий раз за карьеру португальца пропустил пять мячей.

Неймар травмирован, Доменек уволен

Союз экс-наставника сборной Франции Раймона Доменека и «Нанта» изначально выглядел сомнительным. Доменек не стоял у руля профессионального клуба с 2010 года, его попытки возглавить национальные команды без топового статуса (Камерун, Сербия) завершались неудачей. Последнюю победу в качестве клубного тренера 69-летний специалист одержал с «Лионом» ещё в 1993-м. И потому сложно было понять, что он способен предложить современному коллективу.

Как выяснилось, никаких инновационных идей или тактик Доменек за время простоя не изобрёл. За восемь матчей с момента назначения Раймона в декабре 2020-го «Нант» не выиграл ни разу, опустившись в зону вылета из Лиги 1. А в 1/32-й Кубка «канарейки», забив первыми, затем позволили «Лансу» ответить четырьмя точными ударами. Гол престижа Кадера Бамбы, оформившего дубль под занавес встречи, уже ничего не решал: «Нант» прощался с надеждами на трофей, а Доменек — с работой. Не прошло и часа после финального свистка, как ветерана заменили на Антуана Комбуаре, сообщили местные СМИ.

Столкнулся с неприятностями и ПСЖ. Чемпион страны в первом тайме против «Кана» владел мячом 71% времени, но лишь однажды пробил в створ ворот. Тогда как номинальные аутсайдеры вылазками на контратаках несколько раз всерьёз беспокоили Серхио Рико. Однако после перерыва подопечные Маурисио Почеттино практически сразу забили (отличился Мойзе Кин), после чего матч бесповоротно перешёл под столичный контроль. Больше голов, правда, поклонники ПСЖ не увидели, но задачу на вечер команда уже выполнила. Хотя не без нюансов: из-за травмы поле досрочно покинул Неймар, тем самым поставив под вопрос своё участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». До поединка остаётся менее недели.

Минимального успеха добился и «Монако» Александра Головина. По традиции последних недель российский полузащитник появился на поле после замены — и потому имел лишь чуть меньше 20 минут на самореализацию. Огорчить «Гренобль» хавбек не сумел, зато помог команде удержать перевес, добытый Стефаном Йоветичем, и шагнуть в следующую стадию розыгрыша.