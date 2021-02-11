В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин сможет сыграть в матче с «Сампдорией»

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В пресс-службе итальянской «Фиорентины» заявили, что с российским нападающим Александром Кокориным всё в порядке и он сможет принять участие в следующем матче команды.
В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин сможет сыграть в матче с «Сампдорией»
  • © acffiorentina.com

«Он будет доступен к следующему матчу», — приводит слова представителя пресс-службы клуба ТАСС.

До этого появилась информация, что форвард досрочно закончил тренировку.

14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в рамках чемпионата Италии.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн из московского «Спартака». Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.

Ранее в «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина.

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