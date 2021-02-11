В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин сможет сыграть в матче с «Сампдорией»

В пресс-службе итальянской «Фиорентины» заявили, что с российским нападающим Александром Кокориным всё в порядке и он сможет принять участие в следующем матче команды.

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