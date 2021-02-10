В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина

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В пресс-службе итальянской «Фиорентины» рассказали о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.
В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «фиалок», футболист чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.

«Кокорин чувствует себя великолепно, просто он первым завершил сегодняшнюю тренировку», — говорится в сообщении.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн из московского «Спартака». Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.

Ранее сообщалось, что Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины».

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