Источник: Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно закончил тренировку команды.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». При этом точная причина остаётся неизвестной. Предполагается, что тренерский штаб не хочет перегружать игрока. О травмах или каких-либо сложностях информации не поступало.

14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в рамках чемпионата Италии.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн из московского «Спартака». Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.

Ранее Эсекьель Понсе высказался о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».