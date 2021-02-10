Источник: Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины»
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Об этом сообщает «РБ-Спорт». При этом точная причина остаётся неизвестной. Предполагается, что тренерский штаб не хочет перегружать игрока. О травмах или каких-либо сложностях информации не поступало.
14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в рамках чемпионата Италии.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн из московского «Спартака». Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.
Ранее Эсекьель Понсе высказался о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».