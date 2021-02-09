Понсе высказался о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе отреагировал на переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину» из стана красно-белых.
Понсе высказался о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»
  • ©acffiorentina.com

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришёл летом, совсем немного поиграл, а потом сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что всё произошло слишком быстро и неожиданно. Желаю, чтобы у него всё получилось в Серии А», — цитирует Понсе Sport24.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн. Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее итальянские СМИ назвали Кокорина «деревянным» после дебюта за «Фиорентину».

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