Понсе высказался о переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе отреагировал на переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину» из стана красно-белых.

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришёл летом, совсем немного поиграл, а потом сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что всё произошло слишком быстро и неожиданно. Желаю, чтобы у него всё получилось в Серии А», — цитирует Понсе Sport24.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» 27 января за €4,5 млн. Он дебютировал за флорентийскую команду в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2), выйдя на поле на 74-й минуте.



После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.



Ранее итальянские СМИ назвали Кокорина «деревянным» после дебюта за «Фиорентину».