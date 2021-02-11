Матч с «Севильей» стал для Месси 900-м в карьере

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси провёл 900-й матч за карьеру.

Как сообщает Mundo Deportivo, игра 1/2 финала Кубка Испании с «Севильей» (0:2) стала для него 758-й в футболке каталонского клуба, а также на его счету 142 встречи в составе сборной Аргентины.

Таким образом, Месси провёл 900 матчей на взрослом уровне.

Месси является воспитанником «Барселоны» и пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.