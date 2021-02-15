Отец Черышева рассказал, когда сын вернётся к тренировкам в составе «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам.

Он опроверг информацию о возможном уходе сына в другой клуб, а также отметил, что Денис очень переживает за результаты своей команды.

«Сейчас команда переживает не лучшие времена, но думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Последние игры «Валенсии» Черышев пропустил из-за травмы. В этом сезоне российский хавбек провёл 14 матче и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Валенсию» в матче Примеры.