Игра «Ювентуса» от обороны, победа МЮ в овертайме и сюрприз от «Валансьена»: главные события европейских кубков

«Ювентус» разошёлся нулевой ничьей с «Интером» и в 20-й раз вышел в финал Кубка Италии. «Манчестер Юнайтед» лишь в дополнительное время дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии благодаря голу Скотта Мактоминая. А середняк второго по силе французского дивизиона «Валансьен» сотворил громкую сенсацию, выбив из кубка страны «Реймс». О главных событиях дня в европейских кубках — в материале RT.

Пирло удивляет прагматизмом

В ответной встрече с «Интером» «Ювентус» мог позволить себе сыграть от обороны, так как первый полуфинальный матч Кубка Италии между этими командами остался за туринцами (2:1). Такую тактику в итоге и избрал главный тренер действующих чемпионов страны Андреа Пирло.

На протяжении вечера пьемонтцы почти не изменяли себе, сохраняя тактическую структуру 4 — 4 — 2, при которой действия в защите максимально упрощаются из-за минимального пространства между линиями как по горизонтали, так и по вертикали. Настолько прагматичным «Ювентус» в этом сезоне ещё перед болельщиками не представал. Но задумка сработала.

Треть ударов «Интера» хозяева блокировали на безопасном для ворот расстоянии. С теми же полумоментами, которые возникали у миланцев, без особого труда справлялся Джанлуиджи Буффон. В результате представители Ломбардии провели шестой матч подряд на «Альянце» без забитого мяча. «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии в 20-й раз. У ближайшего преследователя по этому показателю, «Ромы», лишь 17 попаданий в битву за трофей.

20 - Juventus have reached the Coppa Italia Final stage for the 20th time in their history, at least three times more of any other side (AS Roma 17, Inter 13). Steady.#JuveInter#JuventusInterpic.twitter.com/m6k4F9AKx2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2021

Отметим, что «Интер», в отличие от соперника, действовал куда более эмоционально, теряя нити игры в самый ответственный момент. И даже Ромелу Лукаку, традиционно являющийся образчиком хладнокровия, срывался то на партнёров, то на арбитра. Для бельгийца забить «Ювентусу» было личным вызовом, ведь именно против туринцев он рисковал провести наибольшее количество минут на поле, так и не отличившись. К разочарованию форварда, цепочка не прервалась, и теперь неудачная серия Ромелу достигла отметки в 437 минут.

Мактоминай продолжает забивать

В 1/8 финала Кубка Англии Дэвид Мойес и его сенсационный «Вест Хэм» встретились с бывшим клубом шотландца «Манчестер Юнайтед». Лондонцы, очевидно, извлекли уроки из декабрьского домашнего поражения от гранда (1:3), сделав ставку на надёжность тылов и максимально усложнив оппоненту подходы к владениям Лукаша Фабьяньски. О том, что гости «Олд Траффорд» попробуют взять своё на контратаках либо же вовсе согласятся довести дело до серии пенальти, говорила статистика. За весь вечер «молотобойцы» лишь однажды потревожили вратаря соперников, да и в целом приближались к чужой штрафной считаное число раз. Хотя именно у МЮ худшая оборона в АПЛ из числа представителей топ-9 таблицы.

Однако на собственной половине 90 минут лондонцы отыграли безупречно и заслужили комплименты. Ни Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд, как игроки основы, ни Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани, поднятые из резерва, забить не сумели. А вот за кем «молотобойцы» не уследили, так это за Скоттом Мактоминаем. Вроде как логично: опорного полузащитника уж точно не включить в список самых грозных «орудий» манкунианцев. Вот только если шотландец бьёт, то наверняка. Третье появление в составе МЮ подряд хавбек отпраздновал точным ударом — и гол оказался единственным в матче.

Scott McTominay has now scored in each of his last three appearances for Manchester United.



⚽️ vs. Southampton

⚽️ vs. Everton

⚽️ vs. West Ham



Coming off the bench to score this evening. pic.twitter.com/VtEk15v4uK — Squawka Football (@Squawka) February 9, 2021

«Борнмут» забил «Бёрнли» в два раза больше. Победный гол ланкаширцам забил Сэм Сарридж, становящийся специалистом по командам АПЛ. «Бёрнли» оказался третьим клубом после «Фулхэма» и «Арсенала», которому форвард забил в нынешнем розыгрыше турнира.

«Валансьен» удивляет Францию

Самый эффектный и самый непредсказуемый матч вторника был сыгран в 1/32 финала Кубка Франции. Представитель элитной Лиги 1 «Реймс» принимал «Валансьен» из второго по силе дивизиона страны и столкнулся с ожесточённым сопротивлением. В стартовые 45 минут команды обменялись голами, действуя на встречных курсах. Хозяева рассчитывали высоким темпом загонять соперника, а затем на классе взять своё. Однако вышло с точностью до наоборот: с 56-й по 81-ю минуты «Реймс» пропустил трижды, фактически выбив себя из турнира.

Тем не менее в концовке лучший бомбардир команды Булайе Диа, которым, по информации СМИ, интересовался «Краснодар», оформил дубль и подарил фавориту шанс на спасение. Подопечные Давида Гийона пробовали зацепиться за эту возможность, но не преуспели, сотворив самую громкую сенсацию Кубка Франции в 2021-м.

Близок к провалу был и «Лорьян», уступавший «Парижу» из Лиги 2 вплоть до 72-й минуты. Но затем представителю элиты помогли пенальти, реализованный Йоаном Виссой, и удачная замена. Открытие сезона Теремас Моффи, забивавший в каждом из четырёх матчей января, появился на поле за десять минут до финального свистка и уже спустя три оборота секундной стрелки принёс «Лорьяну» победу. В свои 21 форвард, очевидно, претендует на звание самого недооценённого футболиста в нынешнем розыгрыше Лиги 1 и наверняка пойдёт на повышение после окончания сезона.