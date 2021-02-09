СМИ: Матч 1/16 ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, матч пройдёт на стадионе «Ювентуса», если итальянские власти одобрят эту инициативу.
Перенос места проведения встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавируса.
УЕФА уже объявила о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» в Варшаву.
Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал».