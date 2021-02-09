СМИ: Матч 1/16 ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» может состояться в Турине,
СМИ: Матч 1/16 ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, матч пройдёт на стадионе «Ювентуса», если итальянские власти одобрят эту инициативу.

Перенос места проведения встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавируса.

УЕФА уже объявила о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» в Варшаву.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал».

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