Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал»
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«Есть желание сыграть футбольный матч. Это такая мечта. Футбол — это королева спорта. С кем я только не общался насчёт проведения официального матча. С президентом УЕФА Чеферином, с владельцем ПСЖ, с Роналду... «Спартак»? Конечно, круто, но это местный уровень. Вот если бы меня пригласили... Клуб мечты — это «Реал», — сказал Нурмагомедов в эфире «Все на матч!»
32-летний россиянин в октябре 2020-го объявил об уходе из UFC после третьей защиты своего пояса.
Ранее в промоушене Нурмагомедова заявили, что не планируют организацию женских боёв.