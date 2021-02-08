Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих футбольных предпочтениях.
Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал»
  • Reuters

«Есть желание сыграть футбольный матч. Это такая мечта. Футбол — это королева спорта. С кем я только не общался насчёт проведения официального матча. С президентом УЕФА Чеферином, с владельцем ПСЖ, с Роналду... «Спартак»? Конечно, круто, но это местный уровень. Вот если бы меня пригласили... Клуб мечты — это «Реал», — сказал Нурмагомедов в эфире «Все на матч!» 

32-летний россиянин в октябре 2020-го объявил об уходе из UFC после третьей защиты своего пояса.

Ранее в промоушене Нурмагомедова заявили, что не планируют организацию женских боёв.

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