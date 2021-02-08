Юрист «Милана» прокомментировал конфликт Ибрагимовича и Лукаку

Юрист футбольного клуба «Милан» Леандро Кантамесса прокомментировал конфликт между Златаном Ибрагимовичем и нападающим миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:2).

«Ибрагимович совсем не грубый. Считать расистом того, кто жил почти что в гетто, — это абсурд. Златан сказал ему donkey («осёл»). В спорте это означает «нетехничный», — цитирует Кантамессу Corriere dello Sport.



Напомним, что в конце первого тайма матча 1/4 финала Кубка Италии защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство нападающего «Интера». Ибрагимович присоединился к спору и резко высказался в адрес бельгийца. После этого между двумя нападающими произошла стычка.



Ранее сообщалось, что в Италии проведут расследование по поводу конфликта Ибрагимовича и Лукаку.