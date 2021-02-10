Колосков заявил, что Лига чемпионов не должна быть элитарной

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном изменении формата Лиги чемпионов.

«Лучше, конечно, обсуждать новый формат, когда его примут. А пока есть только идея. Любая реформа должна преследовать какие-то цели. Они могут быть разные. Увеличение привлекательности турнира и привлечение спонсоров, рекламодателей и доходности соревнования. Повышение состязательности турнира. Расширение географии Лиги чемпионов», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

При этом он отметил, что в турнире всё должно делаться не только для богатых клубов. По его мнению, необходимо думать и о перспективных командах, которые могут в теории навязать борьбу.

«В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит. Это было бы против спорта и футбола. Очень важно соблюсти баланс», — добавил Колосков.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент в ЛЧ прослеживается этот баланс и если он не будет нарушен, то Колосков готов поддержать новую реформу.

Согласно предложению УЕФА, число участников Лиги чемпионов может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить. Вместо этого каждый клуб сыграет десять матчей с различными соперниками: по пять игр дома и на выезде. По итогам всех матчей в 1/8 финала напрямую выйдут команды, занявшие первые восемь мест, а оставшиеся восемь путёвок в плей-офф разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Ранее сообщалось, что все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ.