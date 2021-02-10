СМИ: Все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ

Все 55 национальных федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, переговоры прошли успешно, но тем не менее окончательное решение об изменении формата Лиги чемпионов может быть принято не раньше апреля.

Согласно предложению УЕФА, число участников Лиги чемпионов может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить. Вместо этого каждый клуб сыграет десять матчей с различными соперниками: по пять игр дома и на выезде. По итогам всех матчей в 1/8 финала напрямую выйдут команды, занявшие первые восемь мест, а оставшиеся восемь путёвок в плей-офф разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Ранее сообщалось, что матчи 1/16 ЛЕ между «Бенфикой» и «Арсеналом» пройдут на нейтральных полях.