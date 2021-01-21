Роналду стал самым результативным игроком в истории профессионального футбола

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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим в истории профессионального футбола по количеству мячей в официальных матчах.
Роналду стал самым результативным игроком в истории профессионального футбола
  • Reuters

35-летний португалец открыл счёт в матче Суперкубка Италии против «Наполи», отличившись на 64-й минуте. Этот мяч стал для Роналду 760-м в профессиональной карьере, что позволило ему опередить австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана (759).

Свои 760 голов португалец забил в 1040 матчах на профессиональном уровне. Бицану для 759 взятий забитых мячей понадобилось 495 поединков.

Ранее Месси и Роналду вошли в команду года по версии УЕФА.

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