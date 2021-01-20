Месси и Роналду вошли в команду года по версии УЕФА

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала состав символической команды 2020 года.

В команду года вошли:

— голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»);

— защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

— полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);

— форварды: Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Команда года была сформирована по итогам голосования, прошедшего на сайте организации.

Ранее УЕФА опубликовал календарь молодёжного Евро-2021.