УЕФА опубликовал календарь молодёжного Евро-2021
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная России, попавшая по итогам жеребьёвки в группу С, 25 марта в венгерском Дьере сыграет со сборной Исландии, 28 марта в Сомбатхее — с Францией, 31 марта, тоже в Сомбатхее, — с Данией.
В группу А попали сборные Венгрии, Германии, Румынии и Нидерландов. Команды Словении, Испании, Чехии и Италии — в группе B, а сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии — в группе D.
Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что РФС объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым.