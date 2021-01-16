УЕФА опубликовал календарь молодёжного Евро-2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборная России, попавшая по итогам жеребьёвки в группу С, 25 марта в венгерском Дьере сыграет со сборной Исландии, 28 марта в Сомбатхее — с Францией, 31 марта, тоже в Сомбатхее, — с Данией.

В группу А попали сборные Венгрии, Германии, Румынии и Нидерландов. Команды Словении, Испании, Чехии и Италии — в группе B, а сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии — в группе D.

Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что РФС объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым.