Тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха возглавит дортмундскую «Боруссию»

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Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе возглавит дортмундскую «Боруссию».
Тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха возглавит дортмундскую «Боруссию»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Мёнхенгладбаха. Это произойдёт по окончании сезона.

В декабре 2020 года дортмундская «Боруссия» отправила в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра. С тех пор с командой работает Эдин Терзич. В этом сезоне дортмундцы находятся на шестом месте в Бундеслиге.

Розе тренирует мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2019 года. В этом сезоне команда занимает седьмое место в чемпионате Германии, а в прошлом она заняла четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Хоффенхайм» cыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче Бундеслиги.

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