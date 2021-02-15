Тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха возглавит дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе возглавит дортмундскую «Боруссию».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Мёнхенгладбаха. Это произойдёт по окончании сезона.

В декабре 2020 года дортмундская «Боруссия» отправила в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра. С тех пор с командой работает Эдин Терзич. В этом сезоне дортмундцы находятся на шестом месте в Бундеслиге.

Розе тренирует мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2019 года. В этом сезоне команда занимает седьмое место в чемпионате Германии, а в прошлом она заняла четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Хоффенхайм» cыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче Бундеслиги.