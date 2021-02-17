Мусаев о матче Лиги Европы с загребским «Динамо»: «Краснодару» надо писать новую историю

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от встречи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».

«Нужно писать новую историю. «Динамо Загреб» — неуступчивый клуб, как и любая югославская команда. Они делают всё для результата. Мы тоже отдадим все силы. Мы все мотивированы и хотим идти как можно дальше», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Игра «Краснодар» — «Динамо Загреб» состоится 18 февраля в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Краснодара» в Лиге Европы с загребским «Динамо» обслужат польские арбитры.