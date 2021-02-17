Мусаев о матче Лиги Европы с загребским «Динамо»: «Краснодару» надо писать новую историю
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«Нужно писать новую историю. «Динамо Загреб» — неуступчивый клуб, как и любая югославская команда. Они делают всё для результата. Мы тоже отдадим все силы. Мы все мотивированы и хотим идти как можно дальше», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».
Игра «Краснодар» — «Динамо Загреб» состоится 18 февраля в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Краснодара» в Лиге Европы с загребским «Динамо» обслужат польские арбитры.