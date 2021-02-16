Матч «Краснодара» в Лиге Европы с загребским «Динамо» обслужат польские арбитры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена арбитров первой встречи 1/16 финала Лиги Европы между футбольным клубом «Краснодар» и загребским «Динамо».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру обслужит бригада арбитров из Польши.

Главный арбитр — Бартош Франковски. Ассистенты — Якуб Винклер и Марцин Бонек. Судьи на VAR — Павел Гиль и Томаш Квятковски. Резерный рефери — Кшиштоф Якубик.

Матч «Краснодар» — «Динамо Загреб» состоится 18 февраля в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч.