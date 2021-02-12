УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч

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Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение условно дисквалифицировать главного тренера российского клуба «Краснодар» Мурада Мусаева на один матч.
УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято в связи с задержкой начала матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», прошедшего в Лондоне. Тогда команда Мусаева с опозданием вышла на поле, из-за чего матч стартовал позднее запланированного.

Отмечается, что дисквалификация является условной с испытательным сроком в один год.

«Краснодар» за данный инцидент был также оштрафован на €15 тыс.

Ранее появилась информация, что УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул».

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