УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение условно дисквалифицировать главного тренера российского клуба «Краснодар» Мурада Мусаева на один матч.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято в связи с задержкой начала матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», прошедшего в Лондоне. Тогда команда Мусаева с опозданием вышла на поле, из-за чего матч стартовал позднее запланированного.

Отмечается, что дисквалификация является условной с испытательным сроком в один год.

«Краснодар» за данный инцидент был также оштрафован на €15 тыс.

Ранее появилась информация, что УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул».