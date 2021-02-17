Хет-трик Мбаппе и ошибки обороны «Лейпцига»: как ПСЖ и «Ливерпуль» добились гостевых побед в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» разгромно уступила «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие в составе соперника Неймара. На гол Лионеля Месси с пенальти за снос Френки де Йонга гости ответили хет-триком Килиана Мбаппе и точным ударом Мойзе Кина. В свою очередь, «Ливерпуль» увёз победу из Будапешта, где исход матча предрешили грубейшие ошибки обороны «Лейпцига». В начале второго тайма Мохаммед Салах и Садио Мане поочерёдно огорчили Петера Гулачи, реализовав выходы один на один.

Мбаппе затмил Месси

В столице Каталонии даже запрет на массовые собрания людей в связи с пандемией коронавируса не помешал болельщикам «Барселоны» сопроводить любимую команду на стадион. Более трёхсот человек песнями, плакатами и файерами заряжали подопечных Рональда Кумана на матч против «Пари Сен-Жермен». Хозяевам «Камп Ноу» этого хватило на 20 стартовых минут: в середине поля французы были нейтрализованы мобильной тактической моделью 4 — 5 — 1.

Более того, на экваторе первого тайма испанцы поймали соперника на контратаке. Заброс из глубины поля на Френки де Йонга привёл к спурту нидерландца в окружении двух соперников. Однако проигрышный по расстановке момент внезапно обернулся назначением одиннадцатиметрового: Лейвен Кюрзава по инерции пересёк траекторию соперника и сбил того с ног. Арбитр Бьорн Кёйперс сразу же игру остановил — и, как показали повторы, имел на то все основания.

Бить пенальти отправился Лионель Месси, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов реализовавший все три подхода к точке. Не сплоховал аргентинец и против Кейлора Наваса, забив в 17-м международном сезоне подряд. Прежде такое удавалось лишь легенде мадридского «Реала» Раулю Гонсалесу.

Однако это была последняя хорошая новость для хозяев за вечер. Далее наступило время парижан и Киллиана Мбаппе в частности. За час, остававшийся до финального свистка, нападающий оформил хет-трик — в истории турнира на «Камп Ноу» такое проворачивал лишь Андрей Шевченко ещё в пору выступлений за киевское «Динамо».

Француз переигрывал оборону «Барсы» крайне разнообразно и изобретательно. То он пользовался свободным пространством при попустительстве центральных защитников и замыкал многоходовку гостей ударом в упор по воротам Марка-Андре Тер Штегена. То врывался в чужую штрафную, поддерживая наступление из глубины, и эффектным ударом благодарил партнёров за огромный объём работы, проделанной на бровке. То через полполя убегал от уставших каталонских защитников и на технику исполнял удар, который не вытащил бы ни один голкипер турнира.

Словом, Киллиан выдал настоящий мастер-класс по реализации голевых моментов, благодаря чему ПСЖ стал первым французским клубом, переигравшим «Барсу» на её стадионе. Сам же Мбаппе вышел на чистое третье место (110 мячей) в списке снайперов парижан за время существования клуба. Больше забивали только Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани.

Что же до «Барсы», то в её исполнении после перерыва полезных действий практически не наблюдалось. Серхио Бускетс и Жерар Пике непозволительно часто теряли позиции из-за слишком высокого расположения на поле или неоправданных решений по прессингу. Сержиньо Дест постоянно позволял себя обыгрывать — последствия травмы и неоптимальной готовности проявлялись всякий раз, как он оставался один на один с Мбаппе.

А Месси и вовсе не находил себе места в группе атаки, страдая от соседства с де Йонгом: за вечер аргентинец ни разу не пробил по чужим воротам с игры. На фоне структурно правильной, чёткой и выверенной игры ПСЖ действия «Барселоны» выглядели хаотично. Что подтверждает и метрика ожидаемых голов: на чужой половине каталонцы наиграли всего на 0,9 мяча.

Кризис сине-гранатовых виден и в том, что за весь сезон команда выиграла лишь одну топ-встречу — с «Ювентусом». В остальном ни изначальный план действий, ни перестроения по ходу матча каталонцев в игру так и не возвращали. Даже замены во вторник вечером особо не повлияли на ход противостояния: вплоть до последней минуты матча ПСЖ беспрепятственно использовал свободные зоны в области действий Мбаппе, активно нагружал работой фланги и ставил на скорость. «Барса» же чуточку задвигалась лишь в добавленное время, когда Мартин Брейтуэйт и Усман Дембеле пробовали хотя бы символически потревожить Кейлора Наваса.

«Лейпциг» не устоял под прессингом

Лучшая оборона Бундеслиги продержалась под не самым активным давлением чемпиона Англии в Будапеште ровно тайм. После чего постоянные набеги на соперников группы атаки «Ливерпуля» заставили нервничать даже опытных игроков немецкой команды. Первым дрогнул Марсель Забитцер, неудачно отбросивший мяч назад Лукасу Клостерману и подаривший супермомент Мохаммеду Салаху. Египтянин шансом воспользовался на 100 % и забил 24-й гол во всех турнирах (больше из топ-5 европейских лиг только у Роберта Левандовского — 30).

Спустя же восемь минут чуть ли не под копирку «обрезался» Норди Мукиеле. Защитник промахнулся по высоко летевшему мячу и открыл дорогу к воротам Садио Мане. Сенегалец убежал один на один и хладнокровно пробил мимо Петера Гулачи, став пятым игроком в истории мерсисайдцев с 20 и более точными ударами в Лиге чемпионов.

Команда Юлиана Нагельсмана в схожих ситуациях обычно трансформируется тактически, пытаясь удивить соперника. Однако против «Ливерпуля» даже перестроения после замен (не говоря уже о ротациях внутри системы) имели низкую эффективность. Гости полностью изолировали от остальной команды Анхелиньо, а заодно постоянно прессинговали Дайо Упамекано.

Защитник, о подписании контракта с которым уже объявила мюнхенская «Бавария», частенько начинал атаки «Лейпцига», когда у креативных игроков середины поля дела не ладились. Но под давлением Салаха, Мане и Роберто Фирмино молодой футболист тушевался, допускал ошибками и выпадал из наигранных с партнёрами связок.

Единственным, кто хоть как-то связывал линии «Лейпцига», был Дани Ольмо. Но его усилий было недостаточно для преодоления сразу нескольких рядов английской обороны. Тем более что Кёртис Джонс действовал безошибочно внизу, когда мяч доставлялся в центр поля, а Озан Кабак уверенно перехватывал верховые передачи. Момент, созданный Ольмо самостоятельно, из общей канвы матча выбился и потому мог называться голевым. Но та ситуация выглядела скорее исключением из правил. Да и успеха «Лейпцигу» не принесла.

Гости же провели все 90 минут так, словно продолжали выступление в чемпионском сезоне. Ни потеря ряда ведущих игроков, ни плотный график не отразились на состоянии членов команды «Ливерпуль», столь эффектным оказывались их манёвры при защите, а также переходы в атаку после перехвата мяча.

Фактически англичане отличились за вечер трижды, но одно из взятий ворот рефери Славко Винчич отменил, засвидетельствовав, что перед голевой передачей мяч вышел за лицевую линию. Тем не менее это не отразилось на «Ливерпуле», продолжившем действовать в доминирующем ключе и в результате добившемся «сухого» успеха в выездном матче.