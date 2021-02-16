Жажда реванша ПСЖ в Барселоне и дуэль Клоппа с Нагельсманом в Будапеште: чем интересны первые матчи 1/8 финала ЛЧ

Во вторник двумя матчами стартует плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ в Испании попытается взять реванш у «Барселоны» за разгромное поражение четырёхлетней давности (1:6). При этом участия во встрече из-за травмы не примет бывший нападающий сине-гранатовых Неймар. А в Будапеште состоится дуэль двух немецких тренеров Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсмана. Завоевавший трофей в 2019-м «Ливерпуль» попробует обыграть полуфиналиста 2020 года «Лейпциг» и спасти неудачно складывающийся сезон.

Отсутствие Неймара и амбиции парижан

Противостояние «Барселоны» и ПСЖ всегда вызывает у болельщиков особенный интерес. Если каталонцы считаются признанным грандом, то один из главных футбольных нуворишей, несмотря на серьёзные финансовые вливания, долгое время не мог подтвердить этот статус и добиться успеха в Лиге чемпионов, довольствуясь победами во внутренних турнирах, что, разумеется, не могло удовлетворить руководство клуба. Причём зачастую на пути амбициозного коллектива вставали именно сине-гранатовые.

Однако в прошлом сезоне парижане добрались до финала главного еврокубка, где с минимальным счётом уступили только «Баварии». В то же время сине-гранатовые в четвертьфинале проиграли мюнхенцам с крупным счётом — 2:8.

Теперь ПСЖ предстоит в 1/8 финала Лиги чемпионов вновь встретиться с «Барсой». Четыре года назад французская команда на этой стадии турнира здесь же, на «Камп Ноу», потерпела разгромное поражение (1:6) после крупной домашней победы (4:0) и вылетела из ЛЧ. Одним из главных героев той встречи стал оформивший дубль Неймар. Тем же летом он перешёл в стан соперника за рекордные €222 млн (согласно данным Transfermarkt).

Противостояния бразильца с бывшей командой, а также другом Лионелем Месси весь мир ожидал с огромным интересом. Однако в первом матче нападающий участия не примет. Он получил травму в игре Кубка Франции с «Каном» и в лучшем случае восстановится к ответной встрече.

Не выйдет на поле и ещё один ключевой для гостей футболист Анхель Ди Мария. Но главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не видит в этом проблемы.

«Да, важные футболисты пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы. В коллективе экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим, чтобы у ПСЖ был свой характер», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Список потерь «Барселоны» тоже достаточно внушительный (Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо), но все лидеры испанской команды остались в строю, и данный факт именно её делает фаворитом предстоящего матча.

Тем более подопечные Рональда Кумана в 2021-м набрали серьёзный ход. В новом году они выиграли все семь матчей Примеры. Единственное поражение пришлось на Кубок страны. Сине-гранатовые в первой полуфинальной встрече турнира уступили «Севилье» — 0:2.

Набрал отличную форму и Месси. Он не уходил с поля без гола в пяти последних матчах национального первенства. В этих играх он забил восемь мячей и трижды оформил дубль.

При этом в преддверии матча в обеих странах активно обсуждают возможный переход аргентинца в ПСЖ. А французское издание France Football в начале февраля вышло с обложкой, на которой шестикратный обладатель «Золотого мяча» был изображён в форме парижан. Даже Ди Мария не исключил, что трансфер его соотечественника вполне возможен.

В свою очередь, Куман расценил комментарий Ди Марии по этой теме как проявление неуважения к «Барселоне».

«Месси — лучший игрок в мире. Нам нужно, чтобы во вторник он находился в лучшей форме. Килиан Мбаппе очень быстр и способен доставить много проблем, но мы настраиваемся на хорошую игру, ведь такими матчами надо наслаждаться», — также отметил Куман.

Матчи с ПСЖ всегда складывались для Лионеля достаточно успешно. В восьми играх он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

В целом в противостоянии команд преимущество на стороне каталонцев: пять побед при трёх ничьих и трёх поражениях. В плей-офф ЛЧ их пути пересекались четырежды, и в трёх случаях дальше проходил испанский коллектив.

В четвертьфинале ЛЧ-2012/13 команды дважды сыграли вничью (1:1, 2:2), и сине-гранатовые шагнули дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. На аналогичной стадии турнира в 2015-м испанский коллектив смотрелся куда увереннее оппонента и одержал две победы (3:1 — на выезде, 2:0 — дома). Наконец, в 2017-м он сотворил исторический камбэк, отыгравшись после поражения в Париже со счётом 0:4.

При этом дома «Барса» обычно выглядит на голову выше ПСЖ. В пяти матчах на «Камп Ноу» каталонцы не потерпели ни одного поражения при двух ничьих, и в трёх последних встречах одержали три победы с общим счётом — 11:2.

Кризис «Ливерпуля» и хороший ход «Лейпцига»

Не меньший интерес вызывает противостояние полуфиналиста турнира в 2020 году «Лейпцига» и обладателя трофея по итогам позапрошлого сезона «Ливерпуля». Любопытно, что первый матч состоится не в Лейпциге, как было запланировано изначально, а на нейтральной территории в Будапеште. Встречу пришлось перенести из-за карантинных ограничений в Германии.

Так или иначе, мерсисайдцы подходят к еврокубковому поединку в роли «раненого зверя». В АПЛ они потерпели три поражения подряд (от «Брайтона», «Манчестер Сити» и «Лестера») с общим счётом 2:8 и опустились на шестое место в турнирной таблице. В сложившейся ситуации даже Юрген Клопп признал, что отыграть 13 очков отставания у «Манчестер Сити» и защитить титул — нереально. Не лучшим образом в этих встречах проявил себя и, казалось, непогрешимый вратарь Алисон Бекер, допустивший сразу несколько результативных ошибок.

Попутно красные вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед». Поэтому лишь успешное выступление в ЛЧ поможет команде спасти сезон, тем более в прошлом году она выбыла из борьбы уже на первой стадии плей-офф, пропустив вперёд «Атлетико».

Также по теме Трофей «Баварии», провал «Палмейраса» и голы Жиньяка: чем запомнился клубный ЧМ по футболу в Катаре «Бавария» стала победителем Клубного чемпионата мира по футболу в Катаре и формально завоевала шестой трофей по итогам предыдущего...

«Должны не растерять то хорошее, что есть в нашей игре. Если вы видели матчи с «Сити» и «Лестером», то мы не выглядели командой, которая могла забить два мяча, а пропустить семь. Это произошло из-за индивидуальных ошибок, которые мы обсудили. Настроение хорошее, но, конечно, бывало и лучше», — приводит слова Клоппа перед матчем официальный сайт УЕФА.

Дела «Лейпцига» в новом году идут куда лучше. Подопечные Юлиана Нагельсмана одержали четыре победы подряд во всех турнирах и держатся на втором месте в таблице Бундеслиги. Теперь же у молодого тренера есть возможность взять реванш у более опытного соотечественника.

В 2017-м пути немецких специалистов пересеклись в раунде плей-офф квалификации ЛЧ. Нагельсман тогда только начинал карьеру в «Хоффенхайме» и впервые в истории вывел данную команду в главный еврокубок. На равных противостоять «Ливерпулю» не вышло. На выезде красные выиграли со счётом 2:1, а дома забили в ворота соперника четыре мяча — 4:2. При этом Юлиана уже тогда многие называли не иначе как Новый Клопп.

На этот раз он, действительно, имеет неплохие шансы остановить коллегу. Помешать сопернику выйти в четвертьфинал могут серьёзные кадровые проблемы. Как минимум в первом матче не примут участия сразу шесть человек: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Диогу Жота и Дивок Ориги. Вполне вероятно, что дебютирует в составе «Ливерпуля» в ЛЧ арендованный у «Шальке» центральный защитник Озан Кабак. Потери «Лейпцига», напротив, минимальны: Конрад Лаймер и Беньямин Хенрикс.

«Мы сейчас на ходу и выиграли четыре последних матча. И всё же если «Ливерпуль» проведёт хорошую встречу, то будет фаворитом. Однако мы доказали, что можем на равных играть с европейскими грандами», — напомнил Нагельсман.