УЕФА утвердил перенос матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Будапешт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится в Будапеште.

«УЕФА хотел бы поблагодарить «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения данной проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за их поддержку и согласие на проведение данного матча», — гласит сообщение на официальном сайте УЕФА.

Немецкое правительство как минимум до 17 февраля запретило въезд в страну из стран и с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Матч не мог быть проведён в Лейпциге и состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Ответный матч пройдёт в Ливерпуле 10 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля.