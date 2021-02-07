УЕФА утвердил перенос матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Будапешт
- Reuters
«УЕФА хотел бы поблагодарить «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения данной проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за их поддержку и согласие на проведение данного матча», — гласит сообщение на официальном сайте УЕФА.
Немецкое правительство как минимум до 17 февраля запретило въезд в страну из стран и с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Матч не мог быть проведён в Лейпциге и состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Ответный матч пройдёт в Ливерпуле 10 марта.
Ранее сообщалось, что УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля.