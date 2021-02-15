Экс-врач «Спартака» считает, что матч с «Динамо» стоит перенести

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Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков считает, что матч 1/8 Кубка России по футболу со столичным «Динамо» нужно перенести из-за погодных условий.
Экс-врач «Спартака» считает, что матч с «Динамо» стоит перенести
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«У нас в «Спартаке» такой опыт был, когда играли в Новосибирске. Начали матч в -19 °С, а закончили в -21 °С. Рома Павлюченко ещё сломался — мениск повредил из-за морозов. Такая экстремальная погода требует напряжения всех физических возможностей спортсмена. Обморожения не было, все выжили. Конечно, ребята покричали, постонали, но победили. В Москве сейчас, похоже, такая же погода будет, и логично перенести игру», — цитирует Василькова РИА Новости.

По его мнению, матчи в подобную погоду являются антифутболом, так как мороз будет сковывать действия игроков. Он подчеркнул, что стоит избегать матчей зимой.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 февраля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Сергей Силкин поделился ожиданиями, что в матче «Динамо» со «Спартаком» будет много борьбы.

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