Силкин ожидает, что в матче «Динамо» со «Спартаком» будет много борьбы

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».

«Играть можно в любую погоду, но многое зависит от состояния поля. Может быть, оно будет промёрзшее или грязное. В любом случае будет много борьбы и, возможно, много травм, потому что в матче с такой афишей самоотдача будет сумасшедшей», — цитирует Силкина «Советский спорт».

По его мнению, пока сложно предположить, кто лучше подойдёт к игре. Специалист также отметил, что у «Динамо» есть проблемы в обороне, судя по контрольным матчам.

«Тренер не может определиться с защитой. Команда пропускает по два мяча. Видно, что футболисты пытаются играть первым номером, контролировать мяч, но при малейшей потере мяча сразу создаются опасные моменты у динамовских ворот. Это не очень хорошо», — добавил Силкин.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 февраля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19:30 мск.

Ранее Дмитрий Хохлов выразил мнение, что ещё рано оценивать работу Сандро Шварца в «Динамо».