СМИ: ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси

«Пари Сен-Жермен» собирается продать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, чтобы приобрести капитана каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

По информации французского издания L'Equipe, ежегодная зарплата Месси в ПСЖ составит более €40 млн.

Отмечается, что ПСЖ расстанется с одним из лидеров для подписания контракта с капитаном сборной Аргентины.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси провёл 20 матчей в испанской Примере, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Куман высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ.