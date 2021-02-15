СМИ: ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси
- Reuters
По информации французского издания L'Equipe, ежегодная зарплата Месси в ПСЖ составит более €40 млн.
Отмечается, что ПСЖ расстанется с одним из лидеров для подписания контракта с капитаном сборной Аргентины.
Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Месси провёл 20 матчей в испанской Примере, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Куман высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ.