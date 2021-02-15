СМИ: ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси

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«Пари Сен-Жермен» собирается продать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, чтобы приобрести капитана каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
СМИ: ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси
  • Reuters

По информации французского издания L'Equipe, ежегодная зарплата Месси в ПСЖ составит более €40 млн.

Отмечается, что ПСЖ расстанется с одним из лидеров для подписания контракта с капитаном сборной Аргентины.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси провёл 20 матчей в испанской Примере, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Куман высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ.

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