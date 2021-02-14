Куман высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — ПСЖ

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча с клубом «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Команда серьёзно настроена. Мы создаём много моментов, что вселяет большую уверенность. Месси счастлив и крайне вовлечён. Нам нужна его лучшая версия, чтобы обыграть «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Кумана AS.

Первый матч «Барселона» — ПСЖ пройдёт 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Ответная игра — 10 марта на стадионе «Парк де Пранс» во Франции.

В нынешнем сезоне Месси провёл 20 матчей в испанской Примере, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

После 23 туров Примеры каталонский клуб набрал 46 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес».