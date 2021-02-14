Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на второе место в Примере

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Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Алавесом» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» дубли оформили Франсиску Тринкана и Лионель Месси. Ещё один мяч забил Хуниор Фирпо.

«Алавес» ответил голом Луиса Риохи.

Таким образом, «Барселона» набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблиц Примеры. «Алавес» с 22 очками — на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Севилья» победила «Уэску» и опередила «Барселону» в турнирной таблице Примеры.

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