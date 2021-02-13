«Севилья» победила «Уэску» и опередила «Барселону» в турнирной таблице Примеры

«Севилья» одержала победу над «Уэской» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принёс Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 57-й минуте с передачи Оливера Торреса.

Таким образом, «Севилья» набрала 45 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры, опередив «Барселону». «Уэска» с 16 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Гранаду» в матче Примеры.