«Севилья» победила «Уэску» и опередила «Барселону» в турнирной таблице Примеры

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«Севилья» одержала победу над «Уэской» в матче 23-го тура испанской Примеры.
«Севилья» победила «Уэску» и опередила «Барселону» в турнирной таблице Примеры
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Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принёс Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 57-й минуте с передачи Оливера Торреса.

Таким образом, «Севилья» набрала 45 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры, опередив «Барселону». «Уэска» с 16 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Гранаду» в матче Примеры.

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