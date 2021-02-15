Сенников: «Тамбов» нужно снимать с РПЛ, если команда не сыграет в матче Кубка с «Локо»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что если «Тамбов» откажется выходить на матч 1/8 финала Кубка России, то клуб необходимо исключить из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все к проблемам «Тамбова» отнеслись серьёзно и говорят, что надо доиграть чемпионат. Поэтому думаю, что удастся договориться с игроками и матч должен состояться», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

Он выразил мнение, что в крайнем случае «Тамбову» стоит выходить на матч молодёжным составом.

«Понять ребят можно, когда урезают зарплату. Это тяжело. Но вопрос должны как-то решить. Если матч с «Локомотивом» не состоится, это будет совсем несолидно. Нельзя доводить ситуацию до такой степени. Тогда РПЛ надо снимать «Тамбов» с чемпионата», — добавил Сенников.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Матч Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом» должен состояться 21 февраля.

Ранее стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом».