Сенников: «Тамбов» нужно снимать с РПЛ, если команда не сыграет в матче Кубка с «Локо»
- РИА Новости
«Все к проблемам «Тамбова» отнеслись серьёзно и говорят, что надо доиграть чемпионат. Поэтому думаю, что удастся договориться с игроками и матч должен состояться», — цитирует Сенникова «Советский спорт».
Он выразил мнение, что в крайнем случае «Тамбову» стоит выходить на матч молодёжным составом.
«Понять ребят можно, когда урезают зарплату. Это тяжело. Но вопрос должны как-то решить. Если матч с «Локомотивом» не состоится, это будет совсем несолидно. Нельзя доводить ситуацию до такой степени. Тогда РПЛ надо снимать «Тамбов» с чемпионата», — добавил Сенников.
Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.
После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.
Матч Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом» должен состояться 21 февраля.
Ранее стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом».