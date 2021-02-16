СМИ: Черышев тренируется по индивидуальной программе

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы.

Об этом сообщает Superdeporte. По информации источника, футболист работает по индивидуальной программе. Ожидается, что вскоре он вернётся в общую группу «Валенсии», но ближайший матч Примеры с «Сельтой» может пропустить.

Черышев пропустил последние три поединка «Валенсии» из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне россиянин провел 14 поединков во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Ранее отец Черышева рассказал, когда сын вернётся к тренировкам в составе «Валенсии».