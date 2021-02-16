Черчесов заявил, что рекомендовал вакцину «Спутник V» иностранным коллегам

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V».
Черчесов заявил, что рекомендовал вакцину «Спутник V» иностранным коллегам
  • globallookpress.com

«Многие переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете. Мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России по футболу привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем отвечал, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводит слова Черчесова matchtv.ru.

57-летний специалист начал процесс вакцинации от коронавируса 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Черчесов готов обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России.

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