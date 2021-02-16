Черчесов заявил, что рекомендовал вакцину «Спутник V» иностранным коллегам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Многие переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете. Мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России по футболу привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем отвечал, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводит слова Черчесова matchtv.ru.

57-летний специалист начал процесс вакцинации от коронавируса 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Черчесов готов обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России.