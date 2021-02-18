Стал известен состав «Краснодара» на матч с загребским «Динамо», Сафонов — вне заявки

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Стал известен состав «Краснодара» на первый матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы с загребским «Динамо».
Стал известен состав «Краснодара» на матч с загребским «Динамо», Сафонов — вне заявки
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Как сообщает пресс-служба команды, с первых минут на поле появятся Евгений Городов, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Кайо Панталеан, Тонни Вильена, Реми Кабелла, Кристоффер Олссон, Магомед-Шапи Сулейманов, Виктор Классон и Маркус Берг.

Голкипер Матвей Сафонов не вошёл в заявку на матч.

Игра состоится 18 февраля в Краснодаре. Начало — 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» исключил Сафонова из заявки на сезон.

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