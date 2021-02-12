ЦСКА оштрафован за поведение фанатов на матче ЛЕ с «Фейеноордом»
- AFP
Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято в связи с нецензурными выкриками болельщиков ЦСКА в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова во время прошедшего в ноябре в Москве матча.
Отмечается, что изначально УЕФА решил частично закрыть фанатские сектора на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой организации, однако после рассмотрения апелляции данная мера была заменена штрафом в размере €10 тыс.
Ранее сообщалось, что УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч.