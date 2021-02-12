ЦСКА оштрафован за поведение фанатов на матче ЛЕ с «Фейеноордом»

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Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский клуб ЦСКА за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом».
ЦСКА оштрафован за поведение фанатов на матче ЛЕ с «Фейеноордом»
  • AFP

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято в связи с нецензурными выкриками болельщиков ЦСКА в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова во время прошедшего в ноябре в Москве матча.

Отмечается, что изначально УЕФА решил частично закрыть фанатские сектора на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой организации, однако после рассмотрения апелляции данная мера была заменена штрафом в размере €10 тыс.

Ранее сообщалось, что УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч.

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