Мартынович считает, что «Краснодар» совершил много ошибок в матче с загребским «Динамо»

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Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о причинах поражения от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Мартынович считает, что «Краснодар» совершил много ошибок в матче с загребским «Динамо»
  • Reuters

«Не знаю, насколько закономерен результат. Проиграли эту игру, допустили слишком много ошибок у своих ворот. Допустили ошибки, о которых разговаривали, к которым готовились и которые просили не делать. В центре много потерь ненужных было. Много контратак поймали», — сказал Мартынович в эфире «Матч Премьер».

По его словам, команда готова бороться в ответном матче и намерена исправить ситуацию. Он отметил, что шансы есть всегда и «Краснодару» нужно верить в себя. 

Ответная игра состоится 25 февраля в Загребе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:3.

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