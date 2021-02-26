Джеко стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках, опередив Тотти

Короткая ссылка
Нападающий римской «Ромы» и капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром команды в европейских клубных турнирах.
Джеко стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках, опередив Тотти
  • Reuters

Знаковое для 34-летнего форварда событие произошло в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с португальской «Брагой», на 23-й минуте которого Джеко забил свой 29-й мяч за «Рому» в еврокубках.

Таким образом он вышел на первое место в клубной истории по данному показателю опередив легенду «Ромы» Франческо Тотти, на счету которого 28 мячей.

Джеко играет за «Рому» с 2015 года. В общей сложности в его активе 115 голов и 52 голевые передач в 246 матчах за римскую команду.

Ранее сообщалось, что противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным в плей-офф ЛЕ с сезона-2007/08.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить