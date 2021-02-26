Джеко стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках, опередив Тотти

Нападающий римской «Ромы» и капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром команды в европейских клубных турнирах.

Знаковое для 34-летнего форварда событие произошло в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с португальской «Брагой», на 23-й минуте которого Джеко забил свой 29-й мяч за «Рому» в еврокубках.

Таким образом он вышел на первое место в клубной истории по данному показателю опередив легенду «Ромы» Франческо Тотти, на счету которого 28 мячей.

Джеко играет за «Рому» с 2015 года. В общей сложности в его активе 115 голов и 52 голевые передач в 246 матчах за римскую команду.

Ранее сообщалось, что противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным в плей-офф ЛЕ с сезона-2007/08.