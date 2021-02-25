Противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным в плей-офф ЛЕ с сезона-2007/08

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Шотландский «Рейнджерс» одержал победу над бельгийским «Антверпеном» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным в плей-офф ЛЕ с сезона-2007/08
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Победу команде Ситвена Джеррарда принесли голы Альфредо Морелоса, Нэйтана Паттерсона, Райана Кента, а также Борны Баришича и Седрика Иттена, отличившихся с пенальти.

«Антверпен» ответил голами Лиора Рафаэлова и Дидье Зе.

По сумме двух матчей 9:5 (4:3) в 1/8 финала вышли «Рейнджерс». Противостояние команд из Глазго и Антверпена стало самым результативным в Лиге Европы с сезона-2007/08, когда по сумме двух встреч 8:6 шведский «Хельсинборг» взял верх над нидерландским «Херенвеном».

«Рейнджерс» впервые за 31 год забили пять мячей в плей-офф Еврокубков. В последний раз команда со счётом 6:0 победила мальтийскую «Валетту» в октябре 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Гранаду», но не вышел в 1/8 финала ЛЕ, уступив по сумме двух матчей.

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