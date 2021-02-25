«Наполи» обыграл «Гранаду», но не вышел в 1/8 финала ЛЕ, уступив по сумме двух матчей

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Неаполитанский «Наполи» одержал победу над испанской «Гранадой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
«Наполи» обыграл «Гранаду», но не вышел в 1/8 финала ЛЕ, уступив по сумме двух матчей
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе, на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Петра Зелински, забившего уже на третьей минуте, и Фабиана Руиса, отличившегося на 59-й минуте.

«Гранада» ответила голом Анхеля Монторо, забившего на 25-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (2:0) в 1/8 финала вышла «Гранада», проводящая дебютный сезон в Лиге Европы, а «Наполи» завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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