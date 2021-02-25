«Арсенал» победил «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» одержал победу над португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, забившего на 21-й и 87-й минутах, а также Кирана Тирни, отличившегося на 67-й минуте.

«Бенфика» ответила голами Диогу Гонсалвеша, забившего на 43-й минуте, и Рафаэла Силвы, отличившегося на 61-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 4:3 (1:1) «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.