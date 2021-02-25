Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».
Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы
  • Reuters

«Шансы у «Краснодара» довольно низкие. Мало того, что дома не удалось победить, так ещё и проиграли, поэтому на выезде будет тяжелее. Если команда покажет свою лучшую игру, то шансы будут. «Краснодар» — атакующая команда, поэтому будем ждать, что они смогут забить три или четыре гола», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В первом матче «Краснодар» на своём поле уступил «Динамо» со счетом 2:3. Ответная игра пройдёт в 25 февраля в Хорватии. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мостовой назвал загребское «Динамо» фаворитом в ответном матче 1/16 финала ЛЕ с «Краснодаром».

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