Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы
- Reuters
«Шансы у «Краснодара» довольно низкие. Мало того, что дома не удалось победить, так ещё и проиграли, поэтому на выезде будет тяжелее. Если команда покажет свою лучшую игру, то шансы будут. «Краснодар» — атакующая команда, поэтому будем ждать, что они смогут забить три или четыре гола», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
В первом матче «Краснодар» на своём поле уступил «Динамо» со счетом 2:3. Ответная игра пройдёт в 25 февраля в Хорватии. Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Мостовой назвал загребское «Динамо» фаворитом в ответном матче 1/16 финала ЛЕ с «Краснодаром».