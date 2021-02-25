«Шахтёр» обыграл «Маккаби» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий «Шахтёр» одержал победу над израильским «Маккаби» из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Шахтёру» принёс гол Жуниора Мораеса, реализовавшего пенальти на 67-й минуте.

По сумме двух матчей 3:0 (2:0) «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Маккаби» завершил выступления на турнире.

В других матчах игрового дня «Аякс» победил «Лилль» (2:1), «Мольде» взял верх над «Хоффенхаймом» (2:0), а «Вильярреал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» (2:1). По итогам двухматчевых противостояний в 1/8 финала пробились «Аякс» (4:2), «Мольде» (5:3) и «Вильярреал»(4:1).

Ранее сообщалось, что противостояние «Рейнджерс» и «Антверпена» стало самым результативным в плей-офф ЛЕ с сезона-2007/08.