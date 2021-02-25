Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с загребским «Динамо»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».

С первых минут на после стадиона «Максимир» в Загребе в составе «Краснодара» выйдут Станислав Агкацев, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон Масиэл, Алексей Ионов, Виктор Классон, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Тонни де Вильена.

В запасе остались Евгений Городов, Сергей Ещенко, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Руслан Камболов, Кристоффер Олссон, Магомед-Шапи Сулейманов, Евгений Марков, Ари.

В первом матче «Краснодар» на своём поле уступил «Динамо» со счетом 2:3. Ответная игра пройдёт в 25 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.