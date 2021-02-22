Две ошибки Норманна и голы Заболотного и Жоаозиньо: как «Ахмат» и «Сочи» выбили «Краснодар» и «Ростов» из Кубка России

«Краснодар» и «Ростов» потерпели поражения в 1/8 финала Кубка России по футболу. Подопечные Мурада Мусаева в противостоянии с «Сочи» пропустили два мяча от Антона Заболотного и Жоаозиньо, ответив на них лишь голом Тонни де Вильены в концовке. В свою очередь, коллектив Валерия Карпина с минимальным счётом проиграл «Ахмату». Поразить чужие ворота жёлто-синим не помогли ни удаление в составе соперника в самом начале второго тайма, ни назначенный пенальти, который не реализовал Матиас Норманн. Тем временем московские «Локомотив» и ЦСКА не оставили шансов «Тамбову» и «СКА-Хабаровску» соответственно.

Два гола ЦСКА в армейском дерби

В первой встрече игрового дня Кубка России состоялось армейское дерби ЦСКА — «СКА-Хабаровск». При этом команда с Дальнего Востока наряду с «Крыльями Советов» стали единственными представителями ФНЛ в 1/8 финала. Сергей Юран же незадолго до противостояния высказал недовольство тем фактом, что встреча состоялась в Москве.

«В России участникам еврокубков предоставили большие преференции. Они ещё и матчи 1/8 финала проводят на своих полях, что совсем минимизирует шансы команд первого дивизиона. Хотя раньше, насколько помню, на ранних стадиях дома играл более низкий по статусу клуб. Нынче же грандам организовали «тёплую ванну» не по спортивному принципу», — приводит слова специалиста Sportbox.ru.

Дополнительной интриги матчу придало наличие в составе гостей сразу нескольких футболистов —воспитанников ЦСКА: Максима Мартусевича, Святослава Георгиевского и подававшего когда-то большие надежды нападающего Константина Базелюка.

Впрочем, мяч до форварда доходил нечасто. «СКА-Хабаровск» сделал ставку на оборону и большую часть первого тайма справлялся со своей задачей. Три центральных защитника коллектива ничего не позволяли сделать в атаке Илье Шкурину.

Однако на 39-й минуте хозяева всё же открыли счёт. Ильзат Ахметов оказался первым на подборе и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. В начале второй половины встречи шансы хабаровчан на успех стали ещё меньше после того, как Владислав Брагин прямой ногой грубо сыграл против Марио Фернандеса.

Точку в матче вскоре поставил Никола Влашич, который красиво закрутил снаряд в дальний угол. В дальнейшем ЦСКА вполне мог довести счёт до крупного, но команде не хватило немного удачи. В том числе не удалось отличиться новичку армейцев Соломону Рондону, вышедшему на замену вместо Шкурина на 54-й минуте. Другой новобранец красно-синих Эмиль Бохинен остался на скамейке запасных.

22 удара «Локомотива» по воротам «Тамбова»

А вот проведение встречи между «Локомотивом» и «Тамбовом» до последнего находилось под большим вопросом. Ещё посреди недели появилась информация, что тамбовчане могут сняться с чемпионата России. В четверг главный тренер команды Сергей Первушин прямо заявил, что в Кубке страны участие его подопечные не примут, а железнодорожники убрали матч из календаря на своём официальном сайте.

Но за последние несколько дней ситуация изменилась в лучшую сторону. Гостям удалось добиться отзыва нескольких заявлений из палаты по разрешению споров РФС от бывших футболистов. Параллельно «Тамбов» активно брал в аренду игроков. Так, Роман Минаев, Тигран Аванесян и Владимир Карапузов были заявлены в день матча с «Локо», а Никита Дроздов, Саид Алиев и Фарход Васиев — накануне. Но все они попали в стартовый состав.

В сложившейся ситуации любой другой исход, кроме крупного поражения гостей, стал бы настоящей сенсацией. За всю игру они нанесли лишь три удара по чужим воротам, ни одного из них — в створ.

В свою очередь, железнодорожники регулярно заставляли 40-летнего Сергея Рыжикова вступать в игру. Всего в активе хозяев 22 выстрела. До поры ветеран спасал свою команду, но на 27-й минуте после подачи корнера оказался бессилен и он. Новичок москвичей Пабло, воспользовавшись отличным кроссом партнёра, точно пробил головой и отметился забитым мячом в дебютном матче за «Локо».

А во второй половине встречи первый гол в составе железнодорожников записал на свой счёт ещё один бывший футболист французского «Бордо» Франсуа Камано, переехавший в Россию летом прошлого года. До крупного счёт довёл Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти, который заработал вышедший на замену Эдер.

Первый в истории выход «Сочи» в четвертьфинал Кубка России

Другой участник еврокубков от России «Краснодар» принимал «Сочи» и намеревался реваншироваться перед болельщиками за поражение от загребского «Динамо» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Любопытно, что Мурад Мусаев после данной встречи не решился на серьёзную ротацию и поменял в стартовом составе команды лишь четырёх человек (Кайо Панталеана, Тонни де Вильену, Реми Кабелла и Магомеда Шапи Сулейманова).

Первый тайм прошёл в обоюдоострых атаках. Соперники регулярно угрожали воротам друг друга, но выше всяких похвал действовали на последнем рубеже Евгений Городов и Сослан Джанаев.

А вот во второй половине встречи вновь проявилась хроническая проблема хозяев — слабая игра в обороне. На 52-й минуте Александр Мартынович и Егор Сорокин спокойно позволили Антону Заболотному нанести точный удар из пределов штрафной. Вновь не лучшим образом сыграл и Городов, допустивший две результативные ошибки в противостоянии с «Динамо». На этот раз он застыл в ближнем углу и не смог спасти свою команду. А для форварда сборной России данный гол стал пятым в текущем сезоне.

Следом команду огорчил её многолетний лидер Жоаозиньо. И вновь забытому на краю штрафной Артуру Юсупову никто не помешал пробить в штангу с пары метров, а натурализованному бразильцу оказаться первым на добивании.

Правда, в концовке «Краснодару» удалось забить мяч престижа. Вышедший на замену де Вильена нанёс красивый удар из-за пределов штрафной, но, чтобы спастись, времени подопечным Мусаева не хватило. «Сочи» же впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка России и одержал над оппонентом по южному дерби вторую победу в трёх последних матчах.

43 минуты «Ростова» в большинстве

Ещё один неожиданный результат был зафиксирован в Ростове-на-Дону, где «Ростов» уступил с минимальным счётом середняку РПЛ «Ахмату». Причём хозяева большую часть встречи владели ощутимым преимуществом, но так и не смогли поразить ворота Георгия Шелии.

В дебюте они и вовсе вынудили соперника закрыться в собственной штрафной. Достаточно заметен был и новичок жёлто-синих Али Соу, который активно цеплялся за мяч. Но вместо того чтобы забить, подопечные Валерия Карпина на 19-й минуте пропустили. Матиас Норманн неаккуратно сыграл в собственной штрафной и нарушил правила на Артёме Тимофееве. 11-метровый уверенно реализовал Бернард Бериша. В довершение всех бед «Ростов» ещё в первом тайме потерял получившего травму Романа Ерёменко.

Но сразу после перерыва «Ахмат» вовсе остался в меньшинстве. Максим Ненахов получил необязательную вторую жёлтую карточку и вынужден был покинуть поле. Андрей Талалаев тут же изменил схему своей команды, выпустив на поле двух защитников — Марата Быстрова и Уилкера Анхеля.

И даже вдесятером гости оборонялись достаточно спокойно. Соперник часто сбивался на банальные навесы в направление Соу и Владимира Обухова. Но всё же в концовке команда получила шанс отыграться. Зоран Нижич сбил на углу штрафной как раз Обухова, и Игорь Панин после просмотра повтора назначил второй пенальти за матч.

Однако это был явно не день Норманна. Норвежец подошёл к 11-метровой отметке и не сумел переиграть Шелия. Так «Ростов» стал третьим участником еврокубков после «Зенита» и «Краснодара», который вылетел на первой же стадии плей-офф турнира.