Спорные пенальти и голы после рикошетов: как «Арсенал» и «Динамо» выбили «Зенит» и «Спартак» из Кубка России

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в рамках 1/8 финала Кубка России. В начале встречи судья Кирилл Левников назначил спорный пенальти, посчитав, что мяч попал Виктору Мозесу не в плечо, а в руку. Другая встреча игрового дня принесла ещё более сенсационный результат. Действующий обладатель трофея «Зенит» уступил «Арсеналу». В Санкт-Петербурге бригада арбитров также назначила неоднозначный 11-метровый удар в ворота хозяев. А Кириллу Панченко отличиться помог курьёзный рикошет от Магомеда Оздоева.

Поражение «Спартака» в московском дерби

Проведение матча между «Динамо» и «Спартаком» изначально находилось под большим вопросом. Ещё в начале недели в СМИ появилась информация, что дерби может быть перенесно. Однако совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) признало поле «ВТБ Арены» пригодным для игры.

Против переноса высказался и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«Если будет возможность, мы хотим играть. Мы знаем, что нужно думать о здоровье игроков. Одна из альтернатив — перенести время начала матча с 19:30 на 15:30. Но я понимаю, что это вопрос телевидения, болельщиков», — заявил специалист.

Да и в день матча в Москве потеплело до -10 °C, соответственно, согласно правилам, встречу можно было спокойно провести в срок. Да и болельщиков морозы не напугали. Так, утром в субботу стало известно, что поклонники гостей выкупили все предназначенные им билеты.

Довольно неожиданной для любителей футбола стала и тактическая расстановка от Тедеско. Многие гадали, пойдёт ли немец на изменение схемы в новом году, однако вряд ли могли себе представить, что он сделает это в первом же матче. Четвёрку защитников в линию составили Павел Маслов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Айртон. На флангах же полузащиты расположились Виктор Мозес и Роман Зобнин.

Очевидно, что подобное решение соотечественника удивило и Сандро Шварца. «Спартак» активно начал матч и на первых минутах просто подавил соперника. Особенно активны были на левом краю Айртон и Мозес, которые регулярно менялись позициями.

Но «Динамо» быстро пришло в себя и создало пару неприятных моментов у ворот Александра Максименко. А на 15-й минуте судья Кирилл Левников вовсе назначил крайне спорный пенальти. После подачи углового мяч, показалось, попал Мозесу в плечо, но арбитр, посмотрев повтор, указал на «точку». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Даниил Фомин.

Подобное развитие событий выбило красно-белых из колеи. Они продолжали владеть мячом, но делали это без эмоций и практически без обострения. Хозяева, напротив, раз за разом убегали в опасные контратаки. Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс, действующий в опорной зоне чуть ниже Наиля Умярова, не успевал за визави и вообще совершал огромное количество ошибок.

Бело-голубые же убегали на чужую половину поля в количестве пяти-шести человек и создавали моменты. Так, по истечении получаса игры Фомин мог оформить дубль, но практически с одиннадцатиметровой отметки чудом пробил выше. «Спартак» же Антона Шунина вовсе не тревожил. Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон были надёжно прикрыты защитниками, а Зобнин на правом фланге мяч почти не получал.

Чтобы обеспечить Роману большую свободу, Тедеско после перерыва перевёл его на левый фланг, а Мозеса отправил на правый. И данная рокировка тут же положительно сказалась на игре «Спартака». Команде даже удалось нанести первый удар в створ. Ларссон, получив разрезающую передачу, ворвался в чужую штрафную, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Шунин успел выставить ногу, а затем справился с не самым сильным добиванием Мозеса. Шварц отреагировал на эпизод так, будто «Динамо» уже завоевало трофей. А буквально в следующей атаке вратарь сборной России вновь сыграл максимально надёжно, справившись с ударом Зобнина пяткой.

Однако период активности гостей вновь продолжался совсем недолго. Довольно быстро скорости упали практически до нуля, и владение красно-белых стало абсолютно стерильным без создания опасных моментов. Разве что в одном из эпизодов Ларссон упал в чужой штрафной после единоборства с Романом Ордецом, но Левников на «точку» указывать не стал.

В надежде спастись, Тедеско бросил в бой ещё одного форварда Александра Соболева, который заменил Умярова. При этом Зобнин занял третью позицию за матч — в опорной зоне, а Ларссон ушёл на правый край. Российский нападающий тут же опасно пробил по чужим воротам.

Шварц же чуть раньше выпустил на поле молодого Константина Тюкавина, который здорово проявил себя в зимних контрольных матчах. И замена полностью оправдала себя, ведь уже спустя восемь минут после вступления в игру 18-летний форвард забил дебютный мяч в составе «Динамо».

Причём гол получился красивым. Бело-голубые заработали стандарт на левом фланге. Себастьян Шиманьски выполнил прострел в штрафную, а Тюкавин, опередив Жиго, пяткой переправил снаряд в ближний угол.

После этого спастись «Спартаку» было уже практически нереально. Окончательно же всё стало ясно, когда вторую жёлтую карточку за срыв атаки получил Мозес. Так «Динамо» впервые с 2016-го вышло в четвертьфинал Кубка России и впервые с 1985-го обыграло принципиального соперника дома с разницей в два мяча.

Сенсационная победа «Арсенала» в Санкт-Петербурге

В другом матче игрового дня «Зенит» принимал «Арсенал». В этой встрече организаторы изначально могли не переживать из-за морозов, ведь стадион «Газпром Арена» имеет раздвигающуюся крышу, которая способна защитить футболистов и болельщиков от непогоды.

Что касается самого противостояния, то петербуржцы выглядели явными фаворитами, учитывая слабые результаты туляков, которые последнюю победу в РПЛ одержали ещё в середине октября. Да и Сергей Семак не стал беречь своих лидеров и бросил в бой всех сильнейших за исключением Вильмара Барриоса, который сдал положительный тест на коронавирус. А Малком не мог выйти на поле из-за травмы. Также по различным причинам пропускали игру Сердар Азмун, Дуглас дос Сантос, Себастьян Дриусси.

Тем не менее начало встречи не предвещало беды петербуржцам, которые спокойно забрали мяч под свой контроль и проводили атаку за атаку, преимущественно пытаясь пробиться к чужой штрафной через фланги. Правда, по такой игре не слишком заметен был Артём Дзюба, проводивший 200-й матч за «Зенит».

А когда хозяева в середине первого тайма открыли счёт, показалось, никаких проблем в дальнейшем у них не возникнет. После подачи углового и удара Деяна Ловрена Артур Нигматуллин выбил мяч прямо в Далера Кузяева, от которого снаряд отскочил в сетку.

Однако «Арсенал» не думал сдаваться и достаточно быстро восстановил статус-кво на табло. Отличиться коллективу Дмитрия Парфёнова также помогло стандартное положение. Кирилл Панченко нанёс удар со штрафного, и мяч с рикошетом от Магомеда Оздоева неожиданно оказался в сетке.

А на 37-й минуте гости вовсе вышли вперёд. И вновь в центре внимания оказался Панченко, который навязал борьбу соперникам и головой отправил мяч в сторону ворот. Ловрену, по мнению судьи, пришлось останавливать мяч на «ленточке» рукой. Однако это не спасло его команду от гола. Крайне спорный пенальти уверенно реализовал Роберт Бауэр.

Во втором тайме у фаворита не было другого выхода, кроме как идти вперёд всей командой. Однако у подопечных Семака по-прежнему не получалось практически ничего. Было заметно, что им не хватает физической готовности. Хозяева владели мячом, но делали это настолько неспешно, что соперник успевал перекрыть все свободные зоны.

По сути, остроту у ворот «Арсенала» создавал лишь Нигматуллин, который по-прежнему неуверенно играл на выходах. Но Дзюба и партнёры вспользоваться ошибками голкипера оказались не в состоянии. Артём вовсе провёл крайне невзрачный матч и запомнился лишь вялыми попытками спорить с судьёй Станиславом Васильевым. Ближе к финальному свистку Семак выпустил ему в помощь молодого Станислава Крапухина и Александра Ерохина, но не помогло и это.

«Зенит» не только не создавал опасные моменты, но и едва не пропустил третий в контратаке. Так, по истечении часа игры Панченко из правого угла штрафной сильно пробил под перекладину, но с этим выстрелом справился Андрей Лунёв. А на 74-й минуте Евгений Луценко вышел один на один с вратарём соперника и отправил мяч в сетку, но судейская бригада после небольшой паузы отменила гол из-за небольшого офсайда у нападающего.

Тем не менее финальный свисток зафиксировал абсолютно логичную победу туляков. Действующий обладатель трофея не сумел даже организовать последний штурм и вылетел в первом же раунде плей-офф.