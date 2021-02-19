Спортивный директор «Фиорентины»: Кокорин перестарался, чтобы набрать хорошую форму

Спортивный директор флорентийской «Фиорентины» Даниэле Праде высказал мнение о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным.

«После перехода Кокорин даже перестарался, чтобы набрать хорошую форму. В итоге у него обострились проблемы со старыми травмами. Он может пригодиться в будущем, не сейчас. Он пока ещё не в лучшей форме», — приводит слова Праде Fiorentina News.

29-летний Кокорин, перешедший в «Фиорентину» в конце января, провёл в составе команды из Флоренции один матч, выйдя на замену в игре 21-го тура с миланским «Интером».

Ранее Геркус высказал мнение о переходе Кокорина в «Фиорентину».