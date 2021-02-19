Геркус — о Кокорине: ощущение, что он какая-то новая криптовалюта
- globallookpress.com
«Ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта. Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», — написал Геркус в своём Twitter.
29-летний Кокорин летом 2020 года перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, отыграл за клуб в десяти матчах и записал в свой актив два гола и две голевые передачи. Затем в конце января 2021 года он стал игроком «Фиорентины», за которую пока провёл только одну игру.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» победила «Специю» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе.