«Фиорентина» победила «Специю» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе

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Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над «Специей» в матче 23-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» победила «Специю» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая во Флоренции на «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Фиорентине» принесли голы Душана Влаховича, отличившегося на 48-й минуте, Гаэтано Кастровилли, забившего на 64-й минуте, и Валентина Эйссерика, поразившего ворота гостей на 82-й минуте.

Российский форвард Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 24 очками — 16-я.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин высказался по поводу игры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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